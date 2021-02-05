Türkiye Hamside av yasağının sona ereceği tarih belli oldu

Hamside av yasağının sona ereceği tarih belli oldu

Türkiye

Hamside av yasağının sona ereceği tarih belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir süredir yasak olan hamside av yasağının 7 Şubat tarihinde sona ereceğini açıkladı.

05 Şubat 2021, Cuma 16:17 Son Güncelleme:
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Samsun’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Mustafa Demir’den, şehirde devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alan Bakan Pakdemirli, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Bakan Pakdemirli, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen Tarım-Orman-Sektör Toplantısına katıldı. Toplantıya ayrıca Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

Toplantıda konuşan ve Karadeniz’de yasaklanan hamsi avı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Pakdemirli, "İş birliği için tüm balıkçılara teşekkür ediyorum. Kısıtlama 7 Şubat 2021 tarihi 00.01’den itibaren sona erecek. Ek tedbirlerle avcılık başlayacak. Av için il ve ilçe müdürlüğüne yazılı beyan verilecek. Bakanlık av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak. Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 adet karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan il ve ilçe müdürlüğü gözetiminde çıkarılacak. Gemilerde, elek sistemi ve elemek için tambur olmayacak veya mühürlenecek. Balık unu ve yağı fabrikalarına sevke, işletmenin bulunduğu yerdeki il ve ilçe müdürlüğü personelinin kontrolü sağlandıktan sonra giriş izini verilecek. Hem kamuoyu hem de balıkçılarımız bilsin ki 9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsi avlatılmayacak” ifadelerini kullandı.


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