Ferrari marka aracını Instagram hesabından paylaşarak "Doğum günü hediyem" yazan Hamsik, yeni oyuncağı için "Kara Panter" tanımını yaptı.

Hamsik'in hediyeyi kendi kendine mi aldığı yoksa biri tarafından mı hediye edildiği bilinmiyor.

Ferrari Roma marka lüks otomobilin ortalama fiyatının 230 ila 250 bin dolar arasında olduğu, donanım artışına göre ise 350 bin dolara kadar çıktığı öğrenildi.