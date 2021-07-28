Futbol Hamsik'e 34. yaş günü hediyesi: 250 bin dolar

Hamsik'e 34. yaş günü hediyesi: 250 bin dolar

Futbol

Hamsik'e 34. yaş günü hediyesi: 250 bin dolar

Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği tecrübeli yıldız Marek Hamsik, dün 34 yaşına girdi. Slovak oyuncu Instagram hesabından doğum günü hediyesini paylaştı.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 11:09 Son Güncelleme:
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Ferrari marka aracını Instagram hesabından paylaşarak "Doğum günü hediyem" yazan Hamsik, yeni oyuncağı için "Kara Panter" tanımını yaptı.

Hamsik'in hediyeyi kendi kendine mi aldığı yoksa biri tarafından mı hediye edildiği bilinmiyor.

Ferrari Roma marka lüks otomobilin ortalama fiyatının 230 ila 250 bin dolar arasında olduğu, donanım artışına göre ise 350 bin dolara kadar çıktığı öğrenildi.

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