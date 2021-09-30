Diğer sütlaçlara göre farklılığı yaparken sadece pirinç kullanılması olan Hamsiköy sütlacı tarifi, fırında pişen bir sütlaç. Peki, Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? Severek yiyeceğiniz Hamsiköy sütlacı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

HAMSİKÖY SÜTLACI TARİFİ

Hamsiköy sütlacı malzemeler

1 lt tam yağlı süt

65 gram pirinç (1/2 su bardağı)

80 gram toz şeker (1/2 su bardağı)

Bir tutam tuz

Üzeri için

Tarçın

Fındık kırığı ya da fındık tozu

HAMSİKÖY SÜTLACI YAPILIŞI

Öncelikle bir tencerede sütü kaynatın. Sıcak su ile yıkadığınız pirinci ekleyin. Arada bir karıştırarak, taşmasını önleyecek kadar kısık ateşte pişirin. Pirinçler şişip kıvam almaya başlayınca toz şekeri ve tuzu ilave edin. 10 dakika daha pişirmeye devam edin (nişasta eklemeyin bekledikçe koyulaşacak). Pişen sütlacı toprak kaselere alın ve soğuması için bir süre bekleyin. Ardından fırına atarak üstü kızarıncaya kadar pişirin. Bu süre 5 dakikayı geçmemelidir. Sütlacın üzerini tarçın ve fındık kırığı ile süsleyip servis yapın.



