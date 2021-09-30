Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? Hamsiköy sütlacı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Trabzon'un Hamsiköy yöresi ile adını duyurmuş Hamsiköy sütlacı tarifi, kendine hayran bırakan enfes bir tarif. Peki, Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve tadına doyamayacağınız Hamsiköy sütlacı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
30 Eylül 2021, Perşembe 11:16 Son Güncelleme:
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Diğer sütlaçlara göre farklılığı yaparken sadece pirinç kullanılması olan Hamsiköy sütlacı tarifi, fırında pişen bir sütlaç. Peki, Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? Severek yiyeceğiniz Hamsiköy sütlacı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
HAMSİKÖY SÜTLACI TARİFİ
Hamsiköy sütlacı malzemeler
- 1 lt tam yağlı süt
- 65 gram pirinç (1/2 su bardağı)
- 80 gram toz şeker (1/2 su bardağı)
- Bir tutam tuz
Üzeri için
- Tarçın
- Fındık kırığı ya da fındık tozu
Öncelikle bir tencerede sütü kaynatın. Sıcak su ile yıkadığınız pirinci ekleyin. Arada bir karıştırarak, taşmasını önleyecek kadar kısık ateşte pişirin. Pirinçler şişip kıvam almaya başlayınca toz şekeri ve tuzu ilave edin. 10 dakika daha pişirmeye devam edin (nişasta eklemeyin bekledikçe koyulaşacak). Pişen sütlacı toprak kaselere alın ve soğuması için bir süre bekleyin. Ardından fırına atarak üstü kızarıncaya kadar pişirin. Bu süre 5 dakikayı geçmemelidir. Sütlacın üzerini tarçın ve fındık kırığı ile süsleyip servis yapın.