Yemek Hamsili pilav nasıl yapılır? Hamsili pilav tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Hamsili pilav nasıl yapılır? Hamsili pilav tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Hamsili pilav nasıl yapılır? Hamsili pilav tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Tadına doyum olmayan hamsiyi bir de hamsili pilav tarifi ile deneyin. Tadına doyamayacağınız hamsili pilav tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, hamsili pilav nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız hamsili pilav tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

05 Ekim 2021, Salı 13:19 Son Güncelleme:
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Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi olan hamsili pilav tarifi, parmakları yedirtecek enfes bir lezzet. Peki, hamsili pilav nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız hamsili pilav tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

HAMSİLİ PİLAV TARİFİ

Hamsili pilav malzemeler

  • 1 kg hamsi
  • 2 su bardağı pirinç
  • 2 soğan
  • 1 kahve fincanı zeytinyağı
  • 1 demet taze soğan
  • Yarım demet taze nane
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Kuş üzümü
  • Dolmalık fıstık
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yeni bahar

HAMSİLİ PİLAV YAPILIŞI

Hamsileri iyice temizleyip yıkadıktan sonra bir kevgirde mısır unuyla harmanlayın. 15 dakika bu şekilde bekletin. Pirinci birer tatlı kaşığı tuz ve limon suyu ilave edilmiş sıcak suda yarım saat beklettikten sonra süzün. Soğanları temizleyip ince kıyın. Pilav tenceresinde zeytinyağını ısıtıp soğanı kavurun. Dolmalık fıstıkları ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Pirinç ve sıcak suyu ekleyin. Bir taşım kaynatıp kısık ateşe alın ve pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp tuz, şeker, kıyılmış taze soğan ve baharatı ekleyip iyice harmanlayın. Tencerenin kapağını sıkıca kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakın. Isıya dayanıklı yuvarlak ve derin kaseleri yağlayın. İçlerini ikiye ayrılmış hamsi filetolarıyla kaplayın. Üzerine pilavı yayın. Kalan filetoları da aynı şekilde sıralayın. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın. Servis sırasında ters çevirerek servis tabağına aktarın.

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