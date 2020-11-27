Ekonomi Hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü

Hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü

Ekonomi

Hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü

Havaların soğuması ile birlikte tezgahlarda bollaşan hamsinin kilosu Ordu Fatsa'da 10 liraya kadar düştü.

27 Kasım 2020, Cuma 14:24 Son Güncelleme:
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Havaların soğuması ile birlikte Karadeniz'de kendini gösteren hamsinin bol avlanması fiyatını düşürdü.

Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, "Hamsi geçtiğimiz haftadan bu zamana kadar bölgede en çok avlanan balık olunca fiyatı da 10 TL olarak sabitlendi. Vatandaşlar kilolarca alarak stok yapıyorlar. Bol çıkan hamsi balıkçılarında vatandaşların yüzünü güldürdü. İşlerimiz bugünlerde iyi. Her gün taze balık tezgahlarımızda yerini alıyor” dedi.

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İHA


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