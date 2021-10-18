Elon Musk’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı Dogecoin paylaşımının ardından kirpto para piyasası olağanüstü hareketlenmiş, işaret edilen tokenin fiyatı yüzde 300’e yakın değer kazanmıştı. Elon Musk şimdi de Hamster coin paylaşımında bulundu. Bu gelişmenin ardından Hamster Coin nedir, nasıl alınır? Hamster Coin ne kadar, kaç TL? aramaları da yoğunlaştı…

HAMSTER COİN NEDİR?

Kripto para piyasasıyla yakından ilgilenenlerin gündeminde Hamster coin ani bir hareketle yer almaya başladı. Hamstercoin, Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi olarak yer alıyor ve bir merkezi bulunmuyor.

CoinMarketCap gibi platformlarda yaz aylarında yer almaya başlayan Hamster coin, günden güne fiyatını artırmaya devam ediyor ve geleceği olan kripto paralar arasında gösteriliyor.

Hamster Token, BSC’de oluşturulan merkezi olmayan meme belirtecidir. Ham tokeni diğer meme belirteçlerinden ayıran özellik, pazarda daha güçlü ve güvenli olmasıdır. Hamster’ın amacı, dünyanın her yerinden kullanılabilecek bir jeton olmaktır. Hamster Token ilk olarak CoinGecko ve CoinMarketCap’te listelenmiştir.

İŞTE ELON MUSK'IN HAMSTER COİN PAYLAŞIMI









HAMSTER COİN NASIL ALINIR?

Hamster coin, birçok kripto para piyasasında gelenekselleşen yöntemlerle kolaylıkla alınabiliyor.

HAMSTER COİN NE KADAR, KAÇ TL?

Hamster Coin şu anda 0.0000001175 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hamster coin, son olarak yüzde 45,80 değer kazandı ve 0,00000012 Türk Lirası seviyelerinde alınıp satılıyor.