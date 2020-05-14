Tadına doyamayacağınız hamur kızartması tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevidiklerinize hazırlamak için hamur kızartması tarifi arıyor ya da hamur kızartması nasıl yapılır merak ediyorsanız "Hamur kızartması tarifi (Pişi tarifi): Hamur kızartması nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Hamur kızartması tarifi (Pişi tarifi)

Hamur kızartması malzemeleri (Pişi malzemeleri)

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

2 su bardağı un

3 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

Hamur kızartması yapılışı (Pişi yapılışı)

Sıvı yağ dışında bütün malzemeleri bir kaba ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeye özen gösterin. Pişireceğiniz kaba 3 su bardağı yağı ekleyin. Pişireceğiniz yağın çok kızgın ve bol olması daha iyi bir sonuç almanızı sağlayacaktır.

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