AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Hamza Dağ, uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla gözaltında olan Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili soruları yanıtladı.

Hamza Dağ, şunları söyledi:

KÜRŞAT AYVATOĞLU'NUN PARTİDEKİ GÖREVİ NEYDİ?

10 senedir vekiliz. Benim danışmanım zaten belli. Genel merkeze gelince Özel Kalem Müdürüm de belli. Bu arkadaş yakın ekipte çalışan biri değil. Kastamonu Belediyesi'nde çalışan, babası yok. Bu anlamda genel merkezde çalışsın diye referans oldu. Ar-Ge biriminde çalışan bir arkadaş. Devir teslim törenlerinde orada bulunması söz konusu oldu. Bundan çıkaracağımız dersler var. Partiye alırken başka araştırmalar da yapması lazım partinin. Bundan sonra çok daha dikkat etmeyi gerektirecek bir durum var. Bu mevzudan haberdar olur olmaz sosyal medyadan değil, direkt bize gelmiş olsaydı bu kişinin işine yine son verirdik, bundan bir gram tereddüt edecek durum partimizde siyaset yapan insanda söz konusu olamaz. Sözleşmesini feshettiğimiz gibi yargıyla alakalı boyutta da emniyette işlemler sürüyor. Halen takibini yapıyoruz. Hukuken mümkünse buna da olabilir. Kaçınacağımız nokta söz konusu olamaz. Hukuki olarak tam olarak oturmuyor. Hukuki olarak suçtan zarar gören pozisyonum yok. Belki sosyal medyada yer almış dolayısından dolayı partimiz zarar gördü ama olayın kendisi ile alakalı zarar görmediği için... Daha çok dikkat etmemiz lazım olayını kendi içimizde daha çok değerlendireceğiz. Ortaya çıkan görüntülerde samimi olarak bize oy veren insanlardan üzülenler oldu. Onlardan helallik istiyorum. Ama asıl mesele burada böyle bir konu gündeme geldiğinde hangi partinin nasıl bir reaksiyon gösterdiği. Perşembe akşamı sözleşmesini feshettik. Bu konuda siyasallaştırmak isteyenlerin kendi partilerindeki taciz, tecavüz konularını 126 gündür konuşmayanları da not etmek gerekiyor.

BURADAKİ ESAS MESELE ZENGİNLEŞMENİN KAYNAĞI DENİYOR

Bir seneki süre zarfında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yargının bu konuda eli açık. Elinde delil, belge olanlar, iddiasını ortaya koyanlar, ticaret yaparak değil de nüfus ticareti yaparak, belediye, kamu hizmetleri noktasında çalışma yaparak durum varsa yargının önü açık.

UYUŞTURUCU TEMİN ETTİ İDDİASI

Bunlarla ilgili benim bilgim yok. Araştırtılması İçişleri Bakanlığı ve yargı tarafından yapılıyor. Uyuşturucu ile olan süreç Emniyet'te...

Ben uzun zamandır yakınımda çalışan biri olmadığı için, bizim sadece genel merkez mesaimiz yok. Bölgemize gidiyoruz. Memurluk yapan arkadaşlar var. Onlarla çok sıkı çalışma içinde olmazsınız. Çok yakın çalıştığım biri değil. Son dönemde 4-5 arkadaşta Covid vakası oldu. O dönem dışında yanımızda bulunmadı.

ŞANTAJ ŞÜPHESİ

İfadelere bakılırsa kendi içlerindeki mesele, arkadaşları ile ilgili konu. Arkadaşları şantaj yaptı iddiası var. Bizim devir teslim töreninin olduğu akşam böyle bir durum ortaya çıktı.

SİZE YÖNELİK OPERASYON MU?

O konuda bir bilgiye sahip değilim

AYVATOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Böyle olduğunu zannetmiyorum. Belki kendini güçlü gösterme isteği, beklentisi, toplumda belki yer edinemeyince bizimle fotoğraf çektirince kendini güçlü göstermek istediği, gerçek öyle değil ama.... Hepimiz bir çok kişi ile fotoğraf çektiriyoruz, GBT'sine bakacak halimiz yok.

Siyasetin ana gündem maddesi olmamalı böyle şeyler. AK Parti olarak ülkeye kazandırdıklarımız var. Hayallerin, fikirlerin yarışması lazım. bizim çok yaptığımız ve yapacağımız işler var.

Perşembe günü görev teslimi yaptık. Tanıtım medyanın çok boyutu var. Biri basın mensupları... Partimizi en iyi anlatan milletvekilleri, teşkilatımız var. Ben vekillerimizin daha aktif şekilde, zaten bu zamana kadar sahada çok bulundular, belki pandemi koşulları biraz zorlaştırdı ama vekillerle istişare yapıyoruz. 10'ar kişilik gruplar halinde. Bu sabah ilk toplantımızı yaptık. Onlar kendi fikirlerini söylüyor. Biz onlara kendilerine gündemle ilgili bilgilendirme yapacağımızı söylüyoruz. Bölelerine gittiklerinde gündemi anlatmalarını istiyoruz.

YENİ ANAYASA VE MUHALEFETİN YENİ DÖNEM ÇAĞRISI

Ne zaman pozitif bir gündem olsa muhalefet özellikle CHP bunun önüne geçmek için sürekli bir şey yapıyor. Yeni dönemde yapma ile şu dönemde yapmak arasında ne fark olabilir. Yeni anayasa noktasında muhalefetin bizi zorlayıp masaya çekmesi lazım ama biz muhalefeti zorluyoruz. Şu anda pandemiden kaynaklı sorunlar var ve çözümünü bekliyor vatandaş.

İrtica kelimesi zaten FETÖ gibi yapıların orduda örgütlenmesine izin verdi. Yaşadık bunu, tecrübeyle sabit. Korkular FETÖ'nün kendi içinde propagandası haline geldi.