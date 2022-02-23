Hamza Hamzaoğlu eski takımına döndü

Zafer Turan ile yollarını ayıran Eyüpspor yeni hocasını buldu. Eflatun-Sarılı ekip, kulüpte daha önce de görev alan Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

Spor Toto 1. Lig'de topladığı 42 puanla 6. sırada yer alan ve Süper Lig mücadelesi veren Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı. Başarısız sonuçların ardından Zafer Turan ile yollarını ayıran Eflatun-Sarılı İstanbul ekibi, deneyimli teknik adam Hamzaoğlu ile el sıkıştı. Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından "Hamza Hamzaoğlu hocam Eyüpspor'umuza hayırlı olsun. Resmi imzalar yarın inşallah" açıklamasını yaptı.

Hamza Hamzaoğlu, teknik adamlık kariyerinin ilk yıllarında Eyüpspor'da görev almıştı. Hamzaoğlu 2009-2010 sezonunda Eflatun-Sarılı ekibi çalıştırmıştı.