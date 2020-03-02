Hamza Hamzaoğlu ile Fatih Terim maç sonrası beraber konuştu

İlk sözü Fatih Terim aldı ve şunları söyledi:

"Allah kimseye evlat acısı vermesin, bu öyle kolay bir şey değil. Ben ülkemizin bir arada durmasının, hepimizin kol kola girmesinden yanayım. Safları sıklaştırma zamanıdır, tam o zamandır bu zaman. Ümit ederim ülkede herkes aynı dili konuşur, sadece bizler değil, her platform.

Ne muhalefeti, ne iktidarı, herkesin aynı dili konuşma zamanı. Biz bu ülke için Ay yıldızı taşıdık, 50 senedir İstiklal Marşı söylüyoruz sahalarda. Birinin ayağına taş değmesi bizi herkesten fazla üzer. Kritikleri bugün oradaki arkadaşlarımıza bırakıyoruz, bir dahaki sefere bunun acısını çıkarırız. Geçen haftaki önemli galibiyettten sonra taraftar oyuncusunu çağırmıyorsa ve sadece ülkeye, milletine tezahürat yapıyorsa benim söyleyeceğim bir şey yok, mesaj çok açık."

Hamzaoğlu'nun açıklamaları ise şu şekilde oldu:

"Biz hep zor günlerde bir araya geliyoruz, iyi günlerde de yan yana olmalıyız. Hocamla ülkenin milli takımına hizmet etttik. Oyuncularımız sahada mücadele etti, rakip olduk ama biz hep beraberiz, oyuncularımız da maçtan sonra birbirine sarılıyor. Düşmanlığı falan bir kenara bırakalım, kötü günlerde olduğu gibi hep birlikte olalım. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu evlatlar bizim."



