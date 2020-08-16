Hikmet Karaman ile yolları ayırma kararı alan Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştı. beIN Sports'un haberine göre Hikmet Karaman ile yolları ayıran Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile el sıkıştı.

Tecrübeli teknik direktör son olarak Gençlerbirliği'nde çalışmıştı.







