Futbol Hamza Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor'da

Hamza Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor'da

Futbol

Hamza Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştı.

16 Ağustos 2020, Pazar 22:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hikmet Karaman ile yolları ayırma kararı alan Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştı. beIN Sports'un haberine göre Hikmet Karaman ile yolları ayıran Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile el sıkıştı.

Tecrübeli teknik direktör son olarak Gençlerbirliği'nde çalışmıştı.


İlgili Haberler
Sassoulo Kaan Ayhan'ı resmen açıkladıRicardo Quaresma Altay'a doğru


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ricardo Quaresma Altay'a doğru