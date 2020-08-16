Hamza Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor'da
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştı.
16 Ağustos 2020, Pazar 22:18 Son Güncelleme:
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Hikmet Karaman ile yolları ayırma kararı alan Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştı. beIN Sports'un haberine göre Hikmet Karaman ile yolları ayıran Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile el sıkıştı.
Tecrübeli teknik direktör son olarak Gençlerbirliği'nde çalışmıştı.
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