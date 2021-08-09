SORU: Geldiğiniz sezonda kötü bir performans sergileyen Galatasaray’ı alarak 3 kupa kazandınız. O dönem yaşanan zorluklar nelerdi?

Cevap: Bizim açımızdan baktığınızda zorluklar vardı, biz de üstesinden geldik. Takımda gerek yönetim, gerek taraftar ile aramız örtüştü.

‘’İstikrar futbolun ana ögesi. Takım sporu yaparken birlikte vakit geçirerek bir şeyler üretmeniz lazım, istikrar böyle sağlanır.’’

‘’Yönetimlerin asıl işi doğru teknik direktörü bulmak. Kötü bir başlangıç olsa bile doğru teknik adamı bulduklarına inanıyorlarsa, o kişiye sabretmeleri lazım.’’

‘’Sistemler takımı şampiyon yapmaz. Oyunculara göre sistem belirlenir. Oyuncularla oynayacağınız en doğru sistemi bulursanız, o sizi şampiyon yapar’’.

SORU: Perreira’nın bu sezon Fenerbahçe’de başarılı olacağına inanıyor musunuz?

Cevap: Başarılı olmaması için herhangi bir sebep yok. Önemli olan doğru parçaları yerine oturtabilmek.

‘’Taraftarların da tribünlere dönmesiyle birlikte çok renkli bir sezon olacak gibi duruyor’’.

‘’Beşiktaş’ı geçen sezondan ötürü bir adım önde görüyorum, Trabzonspor çok değerli oyuncuları kadrosuna kattı’’.

‘’Galatasaray’da en önemli faktör Fatih Hoca, yeni genç bir kadro kurmaya çalışıyorlar bu anlamda önemli yol kat ettiler’’.

‘’ Galatasaray adına oldukça demokratik bir seçim süreci geçti, kongreye gidip oyumu kullandım’’.

‘’Biz bir takıma gittiğimizde profesyonel davranırız, Galatasaray geçmişimiz var diye Galatasaray ile karşılaştığımızda mücadele etmeyecek değiliz’’.

SORU: Süper ligdeki takımların transfer süreci politikasını takip ettiğinizde eleştirdiğiniz bir takım var mı?

Cevap: ‘’Şu an takımlarımız geçmiş sezonlara oranla çok daha temkinli yaklaşıyor, takımların daha genç yerli isimlere yöneldiğini görmekteyiz. Bana göre genç oyunculara yönelip onlara yol göstermek çok daha değerli’’.

‘’Tabii ki de Fatih Hocamız yurt dışı anlamında bize rol model olmuş biridir. Bize Avrupa’da referans olmuş bir isim olarak bizim de Avrupa’ya bir yol haritası çizmemiz gerektiğiniz göstermiştir.’’

SORU: Teknik direktörlük kariyerinizde Avrupa hedefiniz var mı?

Cevap: ‘’Benim Avrupa hedefim her zaman var. Avrupa hedefi koyarken bizim önümüzde ligler var. Gerek eğitim, gerek altyapı anlamında bizim önümüzdeler, bunu kabul etmemiz lazım. Yarın öbür gün ülkeme daha iyi hizmet etmek adına Avrupa’da iyi bir deneyimden geçmek istiyorum.’’

‘’Benim çocukluğumdan beridir hayalim antrenörlüktü . Antrenörlüğün önü açık’’.

‘’Diplomasız antrenörlerin işini kolaylaştırmamız lazım. Hali hazırda kendi kulüpleri tarafından güvenilerek takımın başına getiriliyorlar. Bu süreci zorlaştırmanın pek bir manası yok’’.

SORU: Yabancı sınırı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Cevap: ‘’Zamanında Şenol Güneş’e bu konu hakkında görüşümü sunmuştum TFF’ye de gönderdim hatta. Futbolcu iyiyse yaşı ne olursa olsun oynar. Keşke banko oynayabilen yabancıları alabilsek fakat oyuncuyu alıp kenarda oturtmak bana son derece yanlış geliyor. Ben federasyona sunduğumda 10 tane yabancı olsun ama hepsi oynayabilsin, kriter olmasın dedim. Yabancı sınırı ile birlikte kulüplerimizin bütçelerini birazcık daha doğru kullanacaklarını düşünüyorum’’.

‘’Beşiktaş bu sezon lige hızlı giriş yapabilir fakat geçmiş sezonlardan alışık olduğumuz sürece şampiyon takım olarak rehavete kapılabilirler bu konuda Sergen Hoca’ya sabırlı davranmak lazım’’.

SORU: Fenerbahçe’den futbolculuk döneminizde teklif aldığınız doğru mu?

Cevap: ‘’Galatasaray’dan ayrılacağım zaman teklif aldım fakat İstanbulspor’u tercih ettim çünkü Galataray’lı Hamza olarak kalmak istiyordum. Çocukluğumda her ne kadar Fenerbahçeli de olsam şu an Galatasaray kongre üyesiyim. Zamanında Galatasaray dergisine vermiş olduğum röportajda da dile getirdim, bir çok insan eleştirse bile biz kendimizi mi inkar edeceğiz, gerçeklerden mi korkacağız? Bugün Fenerbahçe varsa Galatasaray’ın bir anlamı var Galatasaray varsa Beşiktaş’ın bir anlamı var. Biz hep beraber güzeliz’’.