Han kararını verdi! Ceylan ile yüzleşecek

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı” nda bu hafta neler olacak:

Gülben’in Esat’ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır. Gülben ise Safiye’nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat’la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar. Bir yandan da Safiye’nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han’ın gündemi ise sadece evdeki sorunlar değildir artık. Ceylan’la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan da Rüya’nın üvey babası Vedat’la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben’in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiliye takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü 9 kasım saat 20.00’de TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.