Hande Acar: Kocam yanımda kime ne?
Hande-Erdinç Acar önceki akşam Ferruh Taşdemir ile Eftelya Kökbudak’ın Zincirlikuyu Zorlu’daki Raffels Otel’de yapılan düğününe gitti
Halil Kalmuk/ POSTA
Hande Acar’ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı bazı takipçileri 'açık' buldu, haddi aşan yorumlar yapmaya başladılar. Hatta işin içine Erdinç Acar’ı karıştırdılar.
'Ben nerede ne giyilmesini ve oturup kalkmasını bilen bir kadınım'
Hande Acar bu duruma kızdı. Takipçilerine yanıt vermedi ama bana şunları söyledi:
“Ben nerede ne giyilmesini ve oturup kalkmasını bilen bir kadınım. Eşim haliyle kıyafetimi evden çıkmadan önce gördü ve çok beğendi. Kaldı ki, yanımda kocam var, kim ne karışır?”
350 bin dolarlık tektaş
Bu arada Hande Acar’ın 350 bin dolar değerindeki tektaşı da dikkatlerden kaçmadı.
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