Hande Ataizi: Biz sorun etmiyoruz

Spor salonunda tanışıp aşk yaşamaya başladıklarını söyleyen Hande Ataizi “Çok güzel giden bir ilişkimiz var, keyifli ve mutluyuz” dedi.

'KİME NE?'

“Aranızdaki yaş farkı çok konuşuldu, buna ne diyeceksiniz?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Biz hiç sorun etmiyoruz ki, kime ne? Farkı aramızda konuşmuyoruz bile.”

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu spordan sonra bu fotoğrafı paylaştı.





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