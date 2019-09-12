Hande Ataizi: Biz sorun etmiyoruz
Hande Ataizi (46) ile kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi, oyuncu Dinç Aydoğdu (25) Nişantaşı’nda görüntülendi
Spor salonunda tanışıp aşk yaşamaya başladıklarını söyleyen Hande Ataizi “Çok güzel giden bir ilişkimiz var, keyifli ve mutluyuz” dedi.
'KİME NE?'
“Aranızdaki yaş farkı çok konuşuldu, buna ne diyeceksiniz?” sorusuna da şu cevabı verdi:
“Biz hiç sorun etmiyoruz ki, kime ne? Farkı aramızda konuşmuyoruz bile.”
Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu spordan sonra bu fotoğrafı paylaştı.
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