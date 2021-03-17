Hande Ataizi: Bu rol tam benlik
Oyuncu Hande Ataizi Camdaki Kız dizisiyle ekranlara geri dönecek. Ünlü oyuncu yeni dizisi için 'Bu rol tam benlik' dedi.
17 Mart 2021, Çarşamba 09:31 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanan ‘Camdaki Kız’ dizisinde rol alan Hande Ataizi, “Senaryoyu okuduğum zaman çok sevdim. ‘Bu rol tam benlik’ dedim. Setimizde COVID-19 konusunda üst düzey önlemler var. Sürekli test yaptırıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat edilerek sahneler ayarlanıyor” diye konuştu.