Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim

Hande Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu için “Hiç yetenekli değil. Sokaktan geçen biri daha iyi oynar” demişti. Önceki gün oğlu Leon Harvey ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Maçka Parkı’nda gezen Hande Ataizi, konuya dair şöyle konuştu:

“Ben Kenan’ı seviyorum. Kıvanç ile oynadıkları karakterleri söylemeye çalışırken olay büyüdü. Biraz patavatsızlık ettim.”







