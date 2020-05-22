Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
Hande Ataizi, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili, "Onu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar" diyen Hande Ataizi çark etti.
22 Mayıs 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Hande Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu için “Hiç yetenekli değil. Sokaktan geçen biri daha iyi oynar” demişti. Önceki gün oğlu Leon Harvey ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Maçka Parkı’nda gezen Hande Ataizi, konuya dair şöyle konuştu:
“Ben Kenan’ı seviyorum. Kıvanç ile oynadıkları karakterleri söylemeye çalışırken olay büyüdü. Biraz patavatsızlık ettim.”