Hande Ataizi: İlişkimiz evliliğe gidiyor
Hande Ataizi (46) kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi, oyuncu Dinç Aydoğdu (25) ile 7 ay önce spor salonunda tanışmıştı
Hande Ataizi ilişkisi hakkında şunları söyledi:
“Benjamin’den boşandıktan sonra 1.5 yıl yalnız kaldım. Sonra karşıma Dinç çıktı. Kafa ve ruh olarak çok iyi uyuşuyoruz. İlişkimiz evliliğe gidiyor. Benjamin ile zıt karakterlerdik, ortak ilgi alanlarımız pek yoktu.”
'İnsanlar sert tepki verir diye düşünmüştüm ama herkes onayladı'
Yaş farkına takılmadıklarını söyleyen Hande Ataizi “İnsanlar sert tepki verir diye düşündüm. Ama herkes onayladı. Yaş farkı olup da birbirine en iyi uyan çiftler arasındayız” dedi.
Müge Dağıstanlı/ POSTA
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