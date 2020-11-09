Hande Ataizi, Menajerimi Ara’daki o sahneye çıldıracak!

Hande Ataizi’nin ünlü olmaya başladığı yıllarda basından kaçmak için tuvalet penceresinden mekanı terk etme hatası, uzun yıllardır akıllardan çıkmayan bir olay olarak sürekli hatırlatılır… Hande Ataizi şöhreti taşıyamadığı gençlik döneminde burnuna yaptırdığı estetik görünmesin diye, basından kaçmak için mekanın tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken sıkışmış ve tüm basın fotoğrafları çekip, servis etmişti.

Menajerimi Ara dizisinin 15 Kasım Pazar günü yayınlanacak olan 13. bölümünden ön izleme görüntüleri paylaşıldı. İrem Derici’nin tuvalet penceresinden kaçma girişimi başarısız oldu ama akıllar Hande Ataizi’ne gitti.

İrem Derici’nin “Yüce rabbim resmen tarih tekerrürden ibaret” sözleri de gülümsetti. İşte Menajerimi Ara dizisinin 13. bölümünden ön izleme görüntüleri:





Hande Ataizi, yıllar sonra o gün hakkında konuşmuştu. Haber Global’de Jülide Ateş’in sunduğu 40 isimli programa konuk olan ünlü oyuncu, şöhreti taşıyamadığı anlar yaşandığını itiraf etmişti.

Hande Ataizi, gençlik döneminde başından geçen ve tuvalet penceresine sıkışması olarak da akıllara yer eden o görüntü hakkında şunları söyledi:

“Ben bir operasyon geçirmiştim burnumdan ve kimsenin olmadığı bir yer diye götürüldüm. Basın gelmeye başladı, tedirgin oldum, hırs yaptım; reklam amaçlı götürülmüştüm ben oraya, onu anladım. Çok çocukça bir şey, şimdi olsa efendi efendi kapıdan çıkar gidersin. Yaşın da verdiği delilikle… Çektirmeyeceğim kendimi diye, tuvalet penceresi buldum ve atlamaya kalktım. Şimdi gülüyorum tabii. Tuvalet penceresine sıkışmış.

Genelevin de tuvaletinden kaçarken de yakalanmış değilim, yüz kızartıcı bir durum değil. Mekandaki insanların bana yaptıkları kötülükle, ben kazanacağım diye, bir gençlik fevriliğiydi… Şu anda birinin evinde Hande Atazi tuvalet penceresi haberi diye bir magazin ödülü var!”







