Hande Ataizi: Mutlu evliliğin formülü bulunamadı
Oğlu Aslan Leon ve 2 yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile Maçka Parkı’nda görüntülenen Hande Ataizi'ne eski erkek arkadaşı Fazıl Say’ın sözleri hatırlatıldı. Ataizi “Mutlu ve uzun evliliğin formülü henüz bulunamadı" cevabını verdi. Ali KESER / POSTA
22 Nisan 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Hande Ataizi önceki gün Maçka Parkı’ndaydı. Yanında eski eşinden olan oğlu Aslan Leon ve 2 yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu vardı. Güneşi görünce, bir güzel çimlere uzandılar. Aslan Leon salıncağa bindi. Sıkılınca annesine seslenip top oynamak istediğini söyledi. Hande de oğlunu haliyle kırmadı.
'HERKES BİR ŞEYLER DENİYOR'
Bu arada Hande Ataizi eski erkek arkadaşı Fazıl Say’ın “Biz eşim Ece ile ayrı evlerde kalıyoruz” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Mutlu ve uzun evliliğin formülü henüz bulunamadı. Herkes bir şeyler deniyor işte” yorumunu yaptı. Daha önce iki kez gelin olan Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu ile evlilik hazırlığında.