Hande Ataizi: Mutlu evliliğin formülü bulunamadı

Hande Ataizi önceki gün Maçka Parkı’ndaydı. Yanında eski eşinden olan oğlu Aslan Leon ve 2 yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu vardı. Güneşi görünce, bir güzel çimlere uzandılar. Aslan Leon salıncağa bindi. Sıkılınca annesine seslenip top oynamak istediğini söyledi. Hande de oğlunu haliyle kırmadı.

'HERKES BİR ŞEYLER DENİYOR'

Bu arada Hande Ataizi eski erkek arkadaşı Fazıl Say’ın “Biz eşim Ece ile ayrı evlerde kalıyoruz” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Mutlu ve uzun evliliğin formülü henüz bulunamadı. Herkes bir şeyler deniyor işte” yorumunu yaptı. Daha önce iki kez gelin olan Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu ile evlilik hazırlığında.



