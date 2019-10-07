Hande Ataizi ve Hande Yener gençleşti

Hande Ataizi (46) sevgilisi Dinç Aydoğdu (25) ile Etiler-Akmerkez’de görüntülendi

07 Ekim 2019, Pazartesi 08:38
A A
Hande Ataizi ve Hande Yener gençleşti

Beş aydır aşk yaşayan çiftin tarzı neredeyse aynıydı.

'Kafalar da uyuyor'

Hande Ataizi “Sadece kıyafetler değil, kafalar da uyuyor. Mutluyuz, yaş farkını da hiç sorun etmiyoruz” dedi.

Sevgilisine uyum sağlıyor

Hande Yener (46) ise rap’çi sevgilisi Misha (27) ile Etiler’deydi. Pop yıldızının sevgilisine uyum sağlamak için seçtiği kıyafeti dikkat çekti.


Bu haberi de okudularHande Yener'e sevgilisi Misha'dan 3 şarkı daha

Haberin fotoğrafları için tıklayınHande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile halk otobüsünde görüntülendi

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...