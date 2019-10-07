Hande Ataizi ve Hande Yener gençleşti

Beş aydır aşk yaşayan çiftin tarzı neredeyse aynıydı.

'Kafalar da uyuyor'

Hande Ataizi “Sadece kıyafetler değil, kafalar da uyuyor. Mutluyuz, yaş farkını da hiç sorun etmiyoruz” dedi.

Sevgilisine uyum sağlıyor

Hande Yener (46) ise rap’çi sevgilisi Misha (27) ile Etiler’deydi. Pop yıldızının sevgilisine uyum sağlamak için seçtiği kıyafeti dikkat çekti.





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Haberin fotoğrafları için tıklayın Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile halk otobüsünde görüntülendi