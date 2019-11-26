Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla, oğlu Leon’u Rumeli Hisarı’ndaki futbol okuluna götürdü. Evlilik teklifi aldığını söyleyen oyuncu, “Dinç, oğlumla markete gitti. Geldiklerinde kapıyı açtım.

'Aile olacağız' desene

Dinç’in elinde bir yüzük kutusu, Leon’un elinde çiçek ve o sırada saksafon çalmaya başladı. Ne diyeceğimi bilemediğim sırada oğlum, “Dinç hadi söylesene, ‘aile olacağız’ desene” dedi” açıklamasını yaptı.

'Evde hoş bir enerji var'

Mutlu olduklarını söyleyen Hande Ataizi, “İkisi de birbirini çok seviyor. Oyun üzerine kurulu, tatlı bir ilişkileri var. Üçlü olunca güzel oldu. Evimizde güzel bir enerjimiz var. İnsanın çocuğu olunca daha dikkatli hareket ediyor. Kararlarımda, Leon daha ön planda oluyor. O, bizimle başka mutlu, babasına gittiği zaman ayrı... Böyle ikiye bölünüyor ama mutlu olduğu için sorun kalmıyor” diye konuştu.

Spor salonunda tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi(46) ile Dinç Aydoğdu(25), eylül ayından bu yana birlikteler.





Bu haberi de okudular Hande Ataizi: İlişkimiz evliliğe gidiyor

Bu haberi de okudular Hande Ataizi: Ben yaşlanınca güzelliği gidecek ama sevgilim tam kıvamına gelecek