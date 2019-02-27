Hande Ataizi, 2000'de 'Melekler Evi'nde Talat Bulut ile oynamıştı.

O dönem ''Talat Bulut beni odasına çağırdı. Ardından gecenin bir yarısı Van Gölü'ne beraber girmeyi teklif etti'' açıklamasını yapmıştı.

Talat Bulut ise ''Sanatçı kimlikleri olmayanlar savunma mekanizmalarında cinsel kimlikleriyle ön planda olmak isterler' karşılığını vermişti.

Talat Bulut'un geçen yıl 'Yasak Elma'nın kostüm asistanına tacizde bulunduğu iddia edilmişti.

Şimdi yeni iddia şu: Hande Ataizi 'Yasak Elma'nın kadrosuna girecek.

'2. Sayfa' programına röportaj veren Hande Ataizi Talat Bulut'a ateş püskürdü. İşte Hande Ataizi'nin açıklamlarından satır başları:

''Yasak Elma'dan bana teklif geldi. Zaten bunu Fatih Aksoy da televizyonda söyledi. Çok da güzel bir dizi, bana da uygun. Fakat bu olaylar tırmanınca herkes bir tedirgin oldu.

Halbuki benim çok fazla alakam yok. Bu 19 yıl önce yaşanmış bir olaydı.

''Bana Talat Bulut'la oynamak sizi rahatsız etmez mi?'' diye sorulduğunda "19 yıl önce yaşanmış bir şey beni çok fazla etkilemez" dedim ama "Böyle bir şey yaşanmadı" demedim.

En son olan taciz olayından sonra beni aradıkları zaman ben bunu dile getirmedim. Ama gazeteci arkadaşlar bu arşivlerde olduğu için doğal olarak "19 yıl önce buna da etmiş idi" diye haber yaptılar. Yoksa ben bir açıklama yapmadım.

''TALAT BULUT NORMAL BİR ADAM DEĞİL''

Talat Bulut normal bir adam değil. Tuhaf tuhaf konuşuyor. Beni neden katıyorsun. Benle olayın 19 yıl önce, gazeteciler yazmış, ben ağzımı açıp tek laf etmemişim. Neden Instagram'ına videolar koyup bana laf ediyorsun.

Bana gelene kadar sette bir sürü kadın var onlar Talat Bulut'la neden konuşmuyor bunu sormak lazım.

19 yıl önce hiç böyle bir şey yaşanmamış, sanki adama iftira atılmış gibi bir durum olduğu için konuşuyorum. 19 yıl önce bunlar yaşandı.

Ben profesyonelim, ben işimi yapıyorum. Beni böyle şeyler tabir caizse beni bağlamaz. Ben kişisel çatışmaları sete sokmam ama yine yaranamadık. Efendi olayım, bazı şeylerin üstünü kapatayım dedim ama yine olmadı. Demek ki bazı şeyleri çok açık ve net söylemek gerekiyor ki insanlar haddini bilsinler."