Benjamin Harvey bir ara parkta arkadaşıyla koyu sohbete daldı. Leon’un tırmandığı oyuncağın üzerinde yaptığı tehlikeli hareketleri fark etmedi. Görenlerin “Aman dikkat” uyarısını da duymadı. Derken Leon yere düştü ve ağlamaya başladı.

'Oğlunuz düştü'

Benjamin Harvey parktaki bir ebeveynin “Oğlunuz düştü, ağlıyor” sözleri üzerine Leon’un yanına koştu. Oğlunu sakinleştirdi, birlikte oyun oynadılar.

Hande Ataizi'ni aradı

Bu arada Benjamin Harvey eski eşi Hande Ataizi’ni telefonla aradı.



