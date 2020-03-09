Magazin Hande Ataizi'nin oğlu Leon'un parktaki tehlikeli oyunu

Hande Ataizi'nin oğlu Leon'un parktaki tehlikeli oyunu

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Hande Ataizi'nin oğlu Leon'un parktaki tehlikeli oyunu

Hande Ataizi’nin 2 yıl önce boşandığı Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey oğulları Leon (5) ile birlikte önceki gün Bebek Parkı’ndaydı.

09 Mart 2020, Pazartesi 07:45 Son Güncelleme:
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Benjamin Harvey bir ara parkta arkadaşıyla koyu sohbete daldı. Leon’un tırmandığı oyuncağın üzerinde yaptığı tehlikeli hareketleri fark etmedi. Görenlerin “Aman dikkat” uyarısını da duymadı. Derken Leon yere düştü ve ağlamaya başladı.

'Oğlunuz düştü'

Benjamin Harvey parktaki bir ebeveynin “Oğlunuz düştü, ağlıyor” sözleri üzerine Leon’un yanına koştu. Oğlunu sakinleştirdi, birlikte oyun oynadılar.

Hande Ataizi'ni aradı

Bu arada Benjamin Harvey eski eşi Hande Ataizi’ni telefonla aradı.

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