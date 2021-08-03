Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Voleybolcu Hande Baladın hangi takımda oynuyor?
Hande Baladın, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda gösterdiği başarılı performans ile bir anda dikkatleri üzerine çekti ve sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında girdi. Peki, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Voleybolcu Hande Baladın hangi takımda oynuyor? İşte başarılı sporcu hakkında merak edilenler…
03 Ağustos 2021, Salı 14:27 Son Güncelleme:
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Hande Baladın Milli kadın voleybol takımında yer alan başarılı isimlerden biri ve ayrıca kariyeri boyunca Galatasaray ve Eczacıbaşı gibi büyük kulüplerde de forma giydi. Bununla birlikte yer aldığı kulüplerde pek çok şampiyonluğa adını yazdırdı. İşte voleybolcu Hande Baladın hakkında merak edilen detaylar…
HANDE BALADIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
1 Eylül 1997 tarihinde dünyaya gelen Hande Baladın voleybola orta oyuncu olarak başladı.
Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen Hande Baladın, 2015-2016 sezonunda A Takım’a yükseldi. 2018-2019 sezonunda, deneyim kazanmak amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Hande, 2019-2020 sezonunda yuvaya geri döndü.
HANDE BALADIN’IN KULÜP BAŞARILARI
- 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
- 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
- 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
- 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
- 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
- 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
HANDE BALADIN’IN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
- 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
- 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
- 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
- 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
- 2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
- 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
- 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
HANDE BALADIN’IN BİREYSEL BAŞARILARI
- 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası- “En Değerli Oyuncu” ve “En İyi Smaçör”
- 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası- “En İyi Blok Yapan Oyuncu”