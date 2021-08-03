Hande Baladın Milli kadın voleybol takımında yer alan başarılı isimlerden biri ve ayrıca kariyeri boyunca Galatasaray ve Eczacıbaşı gibi büyük kulüplerde de forma giydi. Bununla birlikte yer aldığı kulüplerde pek çok şampiyonluğa adını yazdırdı. İşte voleybolcu Hande Baladın hakkında merak edilen detaylar…

HANDE BALADIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1 Eylül 1997 tarihinde dünyaya gelen Hande Baladın voleybola orta oyuncu olarak başladı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen Hande Baladın, 2015-2016 sezonunda A Takım’a yükseldi. 2018-2019 sezonunda, deneyim kazanmak amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynayan Hande, 2019-2020 sezonunda yuvaya geri döndü.

HANDE BALADIN’IN KULÜP BAŞARILARI

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

HANDE BALADIN’IN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

HANDE BALADIN’IN BİREYSEL BAŞARILARI

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası- “En Değerli Oyuncu” ve “En İyi Smaçör”

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası- “En İyi Blok Yapan Oyuncu”



