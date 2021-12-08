Hande Doğandemir: Anne olmak istiyorum

Oyuncu Hande Doğandemir, yeni dizisi ‘Annemizi Saklarken’de 3 çocuklu bir anneyi oynuyor.

'NORMALDE ANNE ROLLERİNE SICAK BAKMIYORDUM'

İlk kez bir anneyi canlandırdığını söyleyen Doğandemir, Re Touch dergisine verdiği röportajda “Normalde anne rollerine sıcak bakmıyordum. Ama bu rol beni heyecanlandırdı. Bana gelince, çocuklara deli oluyorum. ‘Bu dünyaya çocuk getirmek iyi bir fikir mi?’ diye arada sorsam da bunu yaşamayı ben de istiyorum” dedi.







