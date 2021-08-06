Hande Doğandemir: Aşkı ihtiyaç olarak görmüyorum
‘Nuh Tepesi’ ve ‘Gelincik’ gibi ödüllü filmlerin başrol oyuncusu Hande Doğandemir Mag dergisinin ağustos sayısına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
06 Ağustos 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Hande Doğandemir Mag dergisinin ağustos sayısına konuştu. 2016-2018 arasında Mert Fırat ile aşk yaşayan, son sevgilisi Kerem Arslanoğlu’ndan geçen ocakta ayrılan Hande Doğandemir “Aşka çok büyük anlamlar yüklemiyorum, bir ihtiyaç olarak da görmüyorum. Hayatın bir parçası olan aşkı da zaten bir başkasına duyulan his olarak özetleyemem” dedi. ‘Nuh Tepesi’ ve ‘Gelincik’ gibi ödüllü filmlerin başrol oyuncusu Doğandemir konu kariyerinden açılınca “Her karakterim bana yeni bir Hande’yi tanıtıyor, o yüzden hepsini çok seviyorum” diye konuştu.
‘DELİLİK YAPTIM’
İŞTE HANDE DOĞANDEMİR’İN DİĞER ÇARPICI AÇIKLAMALARI
- “Kendi gibi olmayı başarabilen herkese hayranım. Hiçbir zaman hırslı biri olamadım ama inandığım şeyin arkasından sonuna kadar giderim.”
- “Başta mesafeli ve soğuk dursam da tanıdıkça hiç öyle olmadığımı söylerler. Sanırım bu özellik Ankaralı olmaktan geliyor. Kontrollü, planlı ve adaletli olmaya çalışıyorum ama genelde neşeli ve eğlenceliyimdir.”
- “Uzun süre, uzun saç kullanınca ve her projede de öyle görününce bir imaj değişikliği yapmaya karar verdim. Benim için cesaret isteyen bir karardı ama yaptım bir delilik. Hem çok sevdim hem de çok güzel tepkiler aldım.