Hande Doğandemir: Aşkı ihtiyaç olarak görmüyorum

Hande Doğandemir Mag dergisinin ağustos sayısına konuştu. 2016-2018 arasında Mert Fırat ile aşk yaşayan, son sevgilisi Kerem Arslanoğlu’ndan geçen ocakta ayrılan Hande Doğandemir “Aşka çok büyük anlamlar yüklemiyorum, bir ihtiyaç olarak da görmüyorum. Hayatın bir parçası olan aşkı da zaten bir başkasına duyulan his olarak özetleyemem” dedi. ‘Nuh Tepesi’ ve ‘Gelincik’ gibi ödüllü filmlerin başrol oyuncusu Doğandemir konu kariyerinden açılınca “Her karakterim bana yeni bir Hande’yi tanıtıyor, o yüzden hepsini çok seviyorum” diye konuştu.

‘DELİLİK YAPTIM’

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