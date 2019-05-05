Hande Doğandemir: Bir daha benimle görüşmedi

Bir yıldır yalnız olan Hande Doğandemir ''Arkadaşlarım aracılığıyla biriyle tanıştım. Yemeğe çıktık. Türkiye'de yaşamıyor, oyuncu olduğumu bile bilmiyordu.

Bebek'te magazin muhabirlerine yakalandık. Kameralar taksinin içine ışık tuttu. Arkadaşım taksiden indi, haberciler peşinden koştu. Adam neye uğradığını şaşırdı

'Neler oluyor?' diye tepki verdi. Bir daha da benimle görüşmedi'' dedi.

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