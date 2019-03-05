Yüzleşme dizisinde Masal karakterini canlandıran Hande Doğandemir, internette aratılan konuların başında geliyor. Televizyon izleyicileri sıklıkla “Hande Doğandemir kimdir?” “Hande Doğandemir kaç yaşında ve nereli?” sorularını aratıyor. İşte Hande Doğandemir ile ilgili merak edilenler…

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara’da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden İletişim sosyolojisi üzerine eğitim görerek mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile altı ay Fransa’nın Lilla şehrinde okudu.

Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istemiş ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra oyunculuk eğitimi almıştır. Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Daha sonra rejiye geçti. sonra çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu.

Sinema kariyerindeki ilk filmi, Burak Aksak'ın “Bana Masal Anlatma” adlı filminde başrol olarak Ayperi karakterini canlandırdı. Aylin Zoi'nin "Mecaz" adlı müzik klibinde oynadı. 2015 yılında Kerem Deren' in yazdığı başrolünü oynadığı Racon Ailem İçin adlı dizide Yağmur karakteri canlandırdı.

Onur Ünlü'nün yönettiği “Şubat” dizisinde geleceği düşünceleri gören lunapark sahibinin kızı Elem karakteriyle birlikte eşzamanlı konuk oyuncu olarak tek bölümlük “Leyla ile Mecnun” dizisinde hiç konuşmadan insanlara gülen Şans karakteri ve sunmaya devam ettiği "Hatırlar Mısınız?" programıyla akıllarda yer edinmiş. Hemen peşinden “Güneşi Beklerken” dizisinde liseli atletizm sporcusu Zeynep rolüyle başrolde oynayarak tanınmıştır. Reklamlarda rol arkadaşı Kerem Bürsin ile marka yüzü oldu.

Ardından aynı sezon "İbret ailem" adlı yaz dizisinde ipek karakteriyle absürt-komedi oynadı. Konuk oyuncu olarak tek bölümlük Vanlı depremzedeyi oynadığı “Böyle Bitmesin” dizisi hariç bir süre sadece sunuculuk yaptı. Kamera arkasında gelen tekliflerle başrollerini oynadığı kısa süreli “Keskin Bıçak” ve Kahramanlar dizileriyle oyunculuğa adım atmış. Sonrasında 2010'da kamera arkasında çalışmaya devam ederken Altan Gördüm ve Vahide Perçin'den Akademi 35 buçuktan oyunculuk eğitimi aldı. Bir kozmetik markasının dergisinde 2010 Haziran ayının "Yüz Güzeli" seçilmiştir.

2011-2012 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan “Sen de Gitme” dizisinde iki sezon acil doktoru Aslı karakterini canlandırmıştır. Dizinin 2.sezonu ile birlikte eş zamanlı olarak TRT Okul'da "Hatırlar Mısınız?" programını sunmaya başladı.



