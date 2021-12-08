Hande Doğandemir, Annemizi Saklarken isimli dizide başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Hande Doğandemir’in hayat verdiği üç çocuk annesi Handan karakterinin klasik anne olmaktan çıkıp entrika dolu bir kadın olması ise izleyiciye ters köşe yapıyor…

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Hande Doğandemir, ailesinin tek çocuğudur. Babası banka emeklisi, annesi ise bir kamu kurumundan emekli olan güzel oyuncu Ankara’da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim aldı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünde İletişim sosyolojisi alanında tamamlayan Hande Doğandemir, üniversitede son sınıftayken, Erasmus programı ile 6 ay Fransa’nın Lilla şehrinde okudu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra farklı bir alanda çalışmak isteyen başarılı isim ekran arkası tecrübeler edindikten sonra Akademi 35’buçukta oyunculuk eğitimi aldı.

Hande Doğandemir, kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı sonrasında ise rejiye geçti. Sonra çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu.

Altan Gördüm ve Vahide Gördüm’ün oyunculuk okuluna giden Doğandemir, 2011 yılında TRT Okul'da “Hatırlar mısınız?” isimli programı sunmaya başladı ve burada iki yıl sunuculuğa devam etti.

HANDE DOĞANDEMİR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hande Doğandemir, Kanal D ekranlarında 2 Temmuz 2013’te başlayan Güneşi Beklerken isimli dizide başrolü Kerem Bursin ve Emre Kınay ile paylaştı. "Kara Kış" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile birlikte oynadı.

2015 yılında başrollerinde Sezin Akbaşoğulları, Mehmet Aslantuğ, Seçkin Özdemir, Barış Arduç, Sarp Akkaya, Tomris İncer ve Ekin Türkmen gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Yağmur/Azra karakterine hayat verdi. Hande Doğandemir, daha önce de rol arkadaşı olan Şükrü Özyıldız ile 2015 yılında yapılan ve 29 Ocak 2016 tarihinde gösterime giren "Her Şey Aşktan" filminde de başrol oynadı.

Hande Doğandemir kariyeri boyunca ayrıca, Yüzleşme, Hükümsüz, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Leyla ile Mecnun ve Şubat isimli dizilerde de rol aldı.