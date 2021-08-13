Hande Doğandemir, son günlerde adının aşk dedikodularına karışmasıyla gündeme geldi. Ancak güzel oyuncu televizyon ekranlarında sık sık izleyicinin karşısına çıkıyor. Magazin gündeminde yer alan aşk haberlerinin ardından pek çok magazin sever ise Hande Doğandemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hande Doğandemir hangi dizilerde oynadı? araştırması yapmaya başladı…

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

22 Kasım 1985 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Hande Doğandemir, ailesinin tek çocuğudur. Babası banka emeklisi olan Hande Doğandemir’in annesi ise bir kamu kurumundan emeklidir. Ankara’da ortaokul ve lise öğrenimi sırasında Fransızca öğrenen Hande Doğandemir, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünde tamamladı.

Üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile Fransa’nın Lilla kentine gitti ve altı ay burada eğitim gördü.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra farklı bir alanda çalışmak isteyen Hande Doğandemir ekran arkası tecrübe edindikten sonra Akademi 35’buçukta oyunculuk eğitimi aldı.

Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başlayan güzel oyuncu daha sonra rejiye geçti sonrasında ise çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu. Altan Gördüm ve Vahide Gördüm’ün oyunculuk okulunda eğitim aldı.

HANDE DOĞANDEMİR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2011 yılında TRT Okul'da “Hatırlar mısınız?” adlı programda sunuculuk yapmaya başladı ve burada iki yıl çalıştı. Mart 2013 ‘te Nejat İşler’le birlikte “Eti Browni” reklamında rol aldı.

Hande Doğandemir, 2 Temmuz 2013 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Güneşi Beklerken” dizisinde başrollerini Emre Kınay ve Kerem Bursin ile paylaştı. 2014 yılında ise Lipton reklamında oynadı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında Aralık 2015 yayınlanan "Kara Kış" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile birlikte rol aldı.

2015 yılında başrollerinde Sezin Akbaşoğulları, Mehmet Aslantuğ, Seçkin Özdemir, Ekin Türkmen Sarp Akkaya, Tomris İncer ve Barış Arduç gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Yağmur/Azra karakterini canlandırdı.

Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız 2015 yılında çekilen ve 29 Ocak 2016'da gösterime giren "Her Şey Aşktan" filminde de başrol oynadı.







