İki yıldır hayatında kimse olmayan Hande Doğandemir, yeni bir aşka yelken açtı. Doğandemir’in kendisi gibi oyuncu olan Kerem Arslanoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Görüntülenmemek için Anadolu Yakası'nda buluşuyorlardı

Yılbaşını sevgilisi Kerem Arslanoğlu ile evde kutlayan Doğandemir, mutluluk pozunu Instagram hesabına yükleyerek aşkı ilan etti. Çiftin bir aydır aşk yaşadığı ve görüntülenmemek için Anadolu Yakası’nda buluştuğu öğrenildi.





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