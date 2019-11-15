Oyuncu Hande Doğandemir'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf takipçilerinden tam not aldı. Saçı ve makyajıyla dikkat çeken güzel oyuncuya hayranları iltifat yorumlarıyla karşılık verdi.

İşte yorumlardan bazıları:

- Hande çiçek gibisin, bal gibisin. Ba-yıl-dım. Gülüşün efsaneleştirmiş fotoğrafı.

- Yaktın buraları dünden berii.

- Hey maşallah.

- Hande yaa çok guzelsin.

- Senin çirkin olduğun bir gün varmı ki?

Şaşırtan gerçek

Geçtiğimiz aylarda YouTube'daki 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' adlı programda özel hayatıyla ilgili şaşırtan bir gerçeği açıklamıştı.

Bir yıldır yalnız olan Hande Doğandemir ''Arkadaşlarım aracılığıyla biriyle tanıştım. Yemeğe çıktık. Türkiye'de yaşamıyor, oyuncu olduğumu bile bilmiyordu.

Bebek'te magazin muhabirlerine yakalandık. Kameralar taksinin içine ışık tuttu. Arkadaşım taksiden indi, haberciler peşinden koştu. Adam neye uğradığını şaşırdı.

'Neler oluyor?' diye tepki verdi. Bir daha da benimle görüşmedi'' dedi.

Cesur pozları çok konuşulmuştu

Hande Doğandemir'in tatildeyken paylaştığı cesur pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Paylaşımları kısa sürede 90 bin beğeni almıştı.





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