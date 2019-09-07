Hande Erçel 'Bazlama surat’a 15 bin lira istedi
Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Lütfü Alp Kılınç’a bu defa 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı
Hande Erçel’in şikayeti üzerine Lütfü Alp Kılınç hakkında daha önce ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
UZLAŞMAK İSTEMEMİŞTİ
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alp Kılınç, suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermiş, ancak Hande Erçel uzlaşmak istememişti.
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