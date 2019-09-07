Hande Erçel 'Bazlama surat’a 15 bin lira istedi Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Lütfü Alp Kılınç’a bu defa 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı