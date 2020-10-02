Hande Erçel: Bebek planı yapmak için çok erken

Marie Claire dergisine röportaj veren Hande Erçel “Kerem ile inanılmaz eğleniyorum. Gerçekten motive edici, özverili ve pozitif enerjisiyle seni yükselten biri. Sette hangi koşulda olursak olalım tüm ekibin yüzünü güldürür. Yakaladığımız uyum, birlikte çok eğleniyor oluşumuzdan kaynaklı” dedi.

Atölye açacak

2.5 yıl aşk yaşadığı Murat Dalkılıç ile evliliğin eşiğinden dönen Hande Erçel, “Yeğenim Mavi ailemize verilen bir hediye. Dünyada eşi benzeri olmayan bir duyguymuş gerçekten. Her zaman aileme çok düşkündüm ama Mavi’nin gelişi ablama bir başka yaklaştırdı beni. Annelik ona çok yakıştı. Bana gelince; daha çok var. Erken bence. Öyle bir planım yok” dedi.

Hande Erçel resim atölyesi açmayı ve çizimlerini sergilemeyi de çok istediğini söyledi.