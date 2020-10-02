Magazin Hande Erçel: Bebek planı yapmak için çok erken

Hande Erçel: Bebek planı yapmak için çok erken

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Hande Erçel: Bebek planı yapmak için çok erken

Hande Erçel, Marie Claire dergisine röportaj verdi. Aralık 2019’da doğan yeğeni Mavi’den, adının aşk dedikodularına karıştığı partneri Kerem Bürsin’e kadar birçok konuda açıklama yaptı.

02 Ekim 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Marie Claire dergisine röportaj veren Hande ErçelKerem ile inanılmaz eğleniyorum. Gerçekten motive edici, özverili ve pozitif enerjisiyle seni yükselten biri. Sette hangi koşulda olursak olalım tüm ekibin yüzünü güldürür. Yakaladığımız uyum, birlikte çok eğleniyor oluşumuzdan kaynaklı” dedi.

Atölye açacak

2.5 yıl aşk yaşadığı Murat Dalkılıç ile evliliğin eşiğinden dönen Hande Erçel, “Yeğenim Mavi ailemize verilen bir hediye. Dünyada eşi benzeri olmayan bir duyguymuş gerçekten. Her zaman aileme çok düşkündüm ama Mavi’nin gelişi ablama bir başka yaklaştırdı beni. Annelik ona çok yakıştı. Bana gelince; daha çok var. Erken bence. Öyle bir planım yok” dedi.

Hande Erçel resim atölyesi açmayı ve çizimlerini sergilemeyi de çok istediğini söyledi.

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