Magazin Hande Erçel: Bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum!

Hande Erçel: Bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum!

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Hande Erçel: Bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı’nın arabasıyla bir köpeğe çarparak kaçtığı iddia edildi.

03 Temmuz 2020, Cuma 11:24 Son Güncelleme:
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14 Mayıs sabahı yaşanan olayın ardından savcılığa ifade veren Birsen Ocaklı, aracın kendisinin olduğunu ancak köpeği görmediğini söyledi. Takipsizlik kararı veren savcı, kamera kayıtlarını izledikten sonra dosyayı yeniden açtı. Birsen Ocaklı'nın kampüste dolaşan Max isimli köpeğe çarpıp kaçtığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Doç. Dr. Birsen Ocaklı için 'tutuklansın' hashtag'i açıldı. Ünlü isimlerden de Doç. Dr. Birsen Ocaklı'ya tepki yağdı.

Hande Erçel

Yazıp yazıp siliyorum delireceğim. Senin gibilere söylenecek o kadar çok şey var ki elim ayağım titriyor gerçekten bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum. İĞRENİYORUM!

Serdal Genç

Bu nasıl bir vicdandır! Köpeği ezip geçen kadın bir Doçent... Doç. Dr. Birsen Ocaklı.... Umarım bu cani hak ettiği cezayı alır...

Burak Deniz

#Birsenocaklitutuklansin

Sinem Umaş

Bile isteye köpeğin üzerinden geçen ve asla durmadan devam eden bir akademisyen İsmi Doç. Doktor Birsen Ocaklı. Köpek hayatını kaybetti. Savcı görüntüleri izledikten sonra takipsizlik kararı verdi .Yasa çıkmadığı sürece akademisyen doktor avukat dahi hayvan öldürür.


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