Magazin Hande Erçel dizi seti öncesi kendisine ara öğün hazırladı

Hande Erçel dizi seti öncesi kendisine ara öğün hazırladı

Magazin

Hande Erçel dizi seti öncesi kendisine ara öğün hazırladı

Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, dizi seti öncesi mutfağa girdi.

16 Temmuz 2021, Cuma 11:07 Son Güncelleme:
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Hande Erçel, 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine geliyor. Dizi setinde uzun saatler geçiren 27 yaşındaki oyuncu, kendine ara öğün hazırladığı anları n sosyal medya sayfasının hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Erçel yaptığı paylaşımına ise, "Işık hızında sete hazırlanıyorum tabii ki" notunu düştü.



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