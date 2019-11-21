Azize adlı dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel yakında doğum yapacak olan ablasıyla poz verdi. Gamze Erçel bu kareleri Instagram hesabından paylaştı ve altına şu notu düştü: “İki çılgın yay kızı. Biri karnımda biri hep yanımda.”‬

Annesinin ismini verdi

11 Ocak 2019'da annesi Aylin Erçel'i kaybeden Gamze Erçel kızına 'Aylin Mavi' ismini koymaya karar verdi.

25 Ekim, Aylin Erçel'in doğum günüydü.

Kızları annelerine olan özlemlerini şu sözlerle dile getirmişti;

Hande Erçel:

"25 Ekim. Ben senin dizine yatayım, sen saçlarımı sev. Yanından geçerken birden boynumdan öp... Senin kızın olmak en büyük şansım... Her adımım, beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için... Ve çok güzelsin anne..."

Gamze Erçel;

Sensiz anne olmaya çalışmak çok zormuş... Seni çok özlüyorum... İyi ki doğmuşsun...

Ablasını bir an olsun yanlız bırakmayan Hande Erçel, Gamze Erçel'in en büyük destekçisi.





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