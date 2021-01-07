Hande Erçel dün önceki akşam kanepeye uzanırken verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. İlk beğeni, yaz başından birlikte kamera karşısına geçtiği ve adının aşk dedikodusuna karıştığı Kerem Bürsin’den geldi. Kerem Bürsin fotoğrafın altına bir de alev emolojisi koydu. Bunun üzerine Hande Erçel’in hayranları “Ooo enişte hoş geldin”, “Birbirinize çok yaşıyorsunuz”, “Hadi artık aşk yaşayın” şeklinde yorumlar yaptı. Kerem Bürsin daha önce ilişki iddialarını yalanlamış, “Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum” demişti.

Hande Erçel’in üzerindeki bu tulumun markası Zara. Fiyatı 249 TL. Aynı marka tulumun bir benzerini 2 ay önce Yasemin Özilhan giymişti.