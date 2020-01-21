Hande Erçel imaj değiştirdi

Sosyal medya hesabından zaman zaman fotoğraflar paylaşan Hande Erçel bu defa hayranlarının karşısına yeni imajıyla çıktı.

Hayranlarının "her halin çok güzel" şeklinde mesajlar attıkları Erçel’e binlerce beğeni ve yorum geldi.

Hande Erçel'in paylaşımı ilk 1 saat içinde 450 binin üzerinde beğeni aldı.

En son Azize adlı dizide Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşan Hande Erçel dizinin yayından kaldırılmasından sonra bir sürü yüzünü dinlendireceği söylemiş, dizilerde ve filmlerde yer almama kararı almıştı.

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