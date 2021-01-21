Magazin Hande Erçel: İşimizi yapıyoruz

Hande Erçel: İşimizi yapıyoruz

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Hande Erçel: İşimizi yapıyoruz

Oyuncu Hande Erçel, rol aldıkları diziyi gündemde tutmak için partneri Kerem Bürsin’le sürekli aşk dedikodusu çıktığı iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

21 Ocak 2021, Perşembe 08:39 Son Güncelleme:
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Hande Erçel, rol aldıkları diziyi gündemde tutmak için partneri Kerem Bürsin’le sürekli aşk dedikodusu çıktığı iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu, “Olur mu hiç öyle şey? Biz işimizi yapıyoruz, çalışıyoruz ve eğleniyoruz” dedi.

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'Hande ile aşırı yakın arkadaş olduk'

Geçtiğimiz günlerde de Kerem Bürsin, set çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Partneri Hande Erçel ile aşk yaşadıkları yönündeki haberlere ilişkin Kerem Bürsin, “Hande ile aşırı yakın arkadaş olduk” dedi.

Kerem Bürsin’in annesi Çiğdem Bürsin’in sete geldiği ve Hande Erçel ile tanıştığı iddia edilmişti. Muhabirlerin konuyla alakalı soruları karşısında ünlü oyuncu, “Sete uğradılar. O dönem herkesle tanıştılar” şeklinde konuştu.

Hande Erçel, dizideki partneri Kerem Bürsin'in objektifine yeni pozlar vermiş ve bu kareleri sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Erçel'in paylaştığı karelerin altına Kerem Bürsin, "Kim çektiyse bu fotoğrafları gerçekten inanılmaz çekmiş. Müthiş ötesi! Harika bir gözü var" yorumunu yapmıştı. Bürsin'in annesi de Erçel'in fotoğraflarına sessiz kalamamıştı.

'Model de çok hoş'

Çiğdem Bürsin, oğlu Kerem Bürsin'e, "Ellerine sağlık canım. Ama model de çok hoş" diyerek destek vermişti. Hande Erçel de Kerem Bürsin'e yanıtında kendisinin çektiği fotoğrafları da onun yüklemesini isterken; Çiğdem Bürsin'e de kalp emojisi yollamıştı.

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