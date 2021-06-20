Hande Erçel itiraf etti: Karanlık hissettiğim günler oluyor
Hande Erçel, annesi Aylin Erçel’i 2019 ocak ayında kaybetmişti. Teselliyi yaklaşık 1 yıl sonra dünyaya gelen ablasının kızı Aylin Mavi’de bulmuştu. Hande Erçel, Vogue dergisinin haziran sayısına çarpıcı açıklamalar yaptı...
20 Haziran 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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- Annemi kaybedip Mavi ile tanışmam öyle kelimelerle anlatabileceğim bir şey değil. Denizde yüzerken bir anda dibe batıyorsunuz ve o derinliklerde başka bir dünyanın mümkün olduğunu keşfediyorsunuz. Bildiğiniz tüm doğrular değişiyor, tüm perdeler kalkıyor ve artık bambaşka bir hayata adapte oluyorsunuz. Bu hiç kolay olmuyor.
- Bu hayatta beni her zaman koruyan, yorulduğumda ayağa kaldıran, hayata devam etmemi sağlayan bir meleğim ve ona verdiğim sözler var.
HAYAL PEŞİNDE
- Hiç kimsenin her durumda pozitif ve mutlu kalmak zorunda olmasını doğru bulmuyorum. Elbette benim de yataktan çıkmak istemediğim, karanlık hissettiğim günler oluyor. Öyle günlerde kendime biraz izin verip duyguyu yaşıyorum. Sonrasında kendime bana benden başka kimsenin faydası olmayacağını hatırlatarak kendimi motive etmeye çalışıyorum.
- Hayallerim her zaman uçsuz bucaksızdı. Peşinden gitmek için çok çalıştım. Gerçekleşeceğini biliyordum ama bu denli tanınıp sevilebileceğimi tahmin etmemiştim.
BOLEYN KIZI
- Eleştirileri kendimi geliştirmek için avantaja dönüştürmeye çalışmak beni ilk zamanlarda çok zorladı. En zoru da insanların ne kadar acımasız olabileceklerini görmekti. Bir zaman sonra şaşırıp üzülmemeye başladım.
- Bir roman uyarlamasının içinde yer alma fikri bana çok heyecan verici geliyor. Boleyn Kızı olmayı çok isterdim.