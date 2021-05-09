Hande Erçel müjdeyi verdi

Sen Çal Kapımızı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşklarıyla gündemden düşmüyor. Maldivler tatili hakkında konuşan Erçel, “Çok güzel geçti, çok keyifliydim. Şimdi setten çıktım” diye konuştu. El ele çekilmiş fotoğrafları hatırlatılan güzel oyuncu “Her şey çok güzel, teşekkür ederim” cevabını verdi.

Kerem Bürsin’in ABD’ye gittiği iddiası üzerine “Yok sete gideceğiz, çalışmaya başlıyoruz artık” diyerek, Sen Çal Kapımı dizisi hayranlarının beklediği müjdeyi de verdi.