Hande Erçel-Murat Dalkılıç çiftinden evlilik sinyali!

İkili, Harbiye Açıkhava'da tek kişilik gösteri yapan Doğu Demirkol'u izledi. Erçel'le soruları yanıtlayan Dalkılıç, aşkına övgü yağdırdı. Popçu, "İşler güçler var, tatil yok" diyen aşkının sözüne "Patron Hande" diye onay verip ekledi: "Bu devirde hanımcılık var. Herkes sıkıyorsa hanımcı olmasın."

''ALLAH ÇABUCAK TAMAMINA ERDİRSİN İNŞALLAH''

Hande Erçel'le gece boyunca el ele göz göze pozlar veren Dalkılıç, evlilik sorularına verdiği şu sözlerle de yakında nikah masasına oturabileceklerinin sinyalini verdi: "Bu işler kısmet. Böyle şeylerin saklanacak bir tarafı yok. Olursa herkese açıklarız. Allah çabucak tamamına erdirsin inşallah."

35 yaşındaki popçunun bu sözleri "Evlilik çok yakında" yorumları yaptırdı.







