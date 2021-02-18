Hande Erçel paylaştı, rekor beğeni geldi

Instagramda 19,3 milyon takipçisi olan oyuncu Hande Erçel'in paylaşımları hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Türkiye’de sosyal medyanın gündemindeki ilk 3 isimden biri olan Erçel, son paylaşımıyla da gündem oldu.

Ablası Gamze Erçel, yeğeni Mavi ve eniştesi Caner Yıldırım ile verdikleri pozlar 3 milyondan fazla beğeni alarak yine dikkatleri üzerine çekti.