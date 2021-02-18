Magazin Hande Erçel paylaştı, rekor beğeni geldi

Hande Erçel paylaştı, rekor beğeni geldi

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Hande Erçel paylaştı, rekor beğeni geldi

Fox TV’de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gündemden düşmeyen Hande Erçel'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa rekor beğeni geldi.

18 Şubat 2021, Perşembe 22:40 Son Güncelleme:
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Instagramda 19,3 milyon takipçisi olan oyuncu Hande Erçel'in paylaşımları hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Türkiye’de sosyal medyanın gündemindeki ilk 3 isimden biri olan Erçel, son paylaşımıyla da gündem oldu. 

Ablası Gamze Erçel, yeğeni Mavi ve eniştesi Caner Yıldırım ile verdikleri pozlar 3 milyondan fazla beğeni alarak yine dikkatleri üzerine çekti.

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