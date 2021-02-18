Hande Erçel paylaştı, rekor beğeni geldi
Fox TV’de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gündemden düşmeyen Hande Erçel'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa rekor beğeni geldi.
18 Şubat 2021, Perşembe 22:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Instagramda 19,3 milyon takipçisi olan oyuncu Hande Erçel'in paylaşımları hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Türkiye’de sosyal medyanın gündemindeki ilk 3 isimden biri olan Erçel, son paylaşımıyla da gündem oldu.
Ablası Gamze Erçel, yeğeni Mavi ve eniştesi Caner Yıldırım ile verdikleri pozlar 3 milyondan fazla beğeni alarak yine dikkatleri üzerine çekti.
BUNLARI DA OKUYUN