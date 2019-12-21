Hande Erçel 'Teyze' olmayı çok sevdi

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi Aylin'i dünyaya getirdi. Teyze olma heyecanı yaşayan Hande Erçel, ablası Gazme Erçel’i bir an bile yalnız bırakmamıştı.

Annesinin adını koydu

Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Gamze Erçel kızına yaşamını yitiren annesinin adını koydu.

Hamileliği boyunca Gamze Erçel'in en büyük destekçisi kardeşi Hande Erçel oldu. Ablasını bir an yalnız bırakmayan oyuncu, Gamze Erçel'e her alanda yardımcı oldu.

500 bin TL'lik hesap açtı

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’in kızı Mavi Aylin için bankada 500 bin liralık hesap açtı. Erçel, her ay düzenli olarak para aktarımı yapıp Mavi’nin daha iyi bir gelecek yaşamasını garantileyecek.

Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi’nin elini tuttuğu fotoğrafı ‘Teyzelik’ notuyla Instagram hesabından paylaştı.