Magazin Hande Erçel, Top Beauty World 2020'nin listesinde dünyanın en güzel kadını seçildi

Hande Erçel, Top Beauty World 2020'nin listesinde dünyanın en güzel kadını seçildi

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Hande Erçel, Top Beauty World 2020'nin listesinde dünyanın en güzel kadını seçildi

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel, Top Beauty World 2020'nin listesinde dünya güzellerini geride bırakarak 1. sırada yer aldı. Instagram'da 17 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel güzelliğiyle dünya çapında ses getirmeyi başardı.

21 Aralık 2020, Pazartesi 08:27 Son Güncelleme:
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ABD’de bulunan ‘Los Angeles Kozmetik Cerrahi Kliniği’nin 3 estetik doktoru 6 yıldır ‘Top Beauty World’ adını verdikleri bir organizasyonla dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeğini seçiyor. Verilen puanların yüzde 50’sini yüz oranı, yüzde 30’unu internetten gelen oylar, yüzde 20’sini ise yılın küresel güzellik standartlarına uyum oluşturuyor.

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Listedeki güzeller

Hande Erçel listeye birinci sıradan girip Emma Watson, Selena Gomez, Miranda Kerr ve birçok yıldızı geride bıraktı.

Estetikçilerin seçimiyle ‘Dünyanın En Güzel Kadını’ oldu. İkinci sırada Hintli Deepika Padukone, 3’te Macar model Barbara Palvin var. Çinli aktörşarkıcı Xiao Zhan dünyanın en yakışıklı erkeği oldu. En güzel kadınlar listesinde 5 Türk oyuncu daha yer alıyor.

29. Tuba Büyüküstün (estetik yok)

45. Fahriye Evcen (estetik var)

75. Demet Özdemir (estetik var)

83. Elçin Sangu (estetik yok)

89. Neslihan Atagül (estetik yok)

Hande Erçel neler yaptırdı?

1) Son 1 yılda 6 kilo verdi.

2) Hollywood yanağı yaptırdı. Yani o bölgedeki yağları aldırdı.

3) Çene botoksu ve dudak dolgusu var.

4) Saç, makyaj, giyim stilini değiştirdi.

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