Hande Erçel Twitter'da gündem oldu
Yeğeni Aylin Mavi ile Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Hande Erçel sempatikliği ile göz doldurdu. Yeğeni ile benzerliği dikkat çeken güzel oyuncu Twitter'da TT oldu.
09 Nisan 2020, Perşembe 00:05 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, corona virüs salgınının Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından evine kapanmıştı. Yeğeni Aylin Mavi ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, sempatikliği ile takipçilerinin beğenisini topladı.
Hande Erçel’in fotoğrafı Instagram hesabınan yayınlamasından sonra Twitter’da gündem oldu. Binlerce yorum yapılan fotoğrafa, Erçel'in hayranları adeta bayıldı.
Güzel oyuncu fotoğrafını "Bizimki dilini çıkarmayı öğrendi 😍😛 deliriyorummmm!! Mavisiii..." notuyla paylaştı.