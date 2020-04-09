Ünlü oyuncu Hande Erçel, corona virüs salgınının Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından evine kapanmıştı. Yeğeni Aylin Mavi ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, sempatikliği ile takipçilerinin beğenisini topladı.

Hande Erçel’in fotoğrafı Instagram hesabınan yayınlamasından sonra Twitter’da gündem oldu. Binlerce yorum yapılan fotoğrafa, Erçel'in hayranları adeta bayıldı.

Güzel oyuncu fotoğrafını "Bizimki dilini çıkarmayı öğrendi 😍😛 deliriyorummmm!! Mavisiii..." notuyla paylaştı.

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