Magazin Hande Erçel Twitter'da gündem oldu

Hande Erçel Twitter'da gündem oldu

Magazin

Hande Erçel Twitter'da gündem oldu

Yeğeni Aylin Mavi ile Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Hande Erçel sempatikliği ile göz doldurdu. Yeğeni ile benzerliği dikkat çeken güzel oyuncu Twitter'da TT oldu.

09 Nisan 2020, Perşembe 00:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ünlü oyuncu Hande Erçel, corona virüs salgınının Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından evine kapanmıştı. Yeğeni Aylin Mavi ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, sempatikliği ile takipçilerinin beğenisini topladı.

Hande Erçel’in fotoğrafı Instagram hesabınan yayınlamasından sonra Twitter’da gündem oldu. Binlerce yorum yapılan fotoğrafa, Erçel'in hayranları adeta bayıldı.

Güzel oyuncu fotoğrafını "Bizimki dilini çıkarmayı öğrendi 😍😛 deliriyorummmm!! Mavisiii..." notuyla paylaştı.

İlgili Haberler
Hande Erçel evde nasıl spor yapıyor?



Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
İçimdeki ses hep aynı nakaratı söylüyor
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seren Fosforoğlu: 19 yıldır her 8 Nisan çok zor annem