Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel güzellikleriyle dikkat çekti

Yeni bir aşka yelken açtıkları birlikte gittikleri Maldivler tatilinde ortaya çıkan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, hafta sonu Bodrum’daydı. Hande Erçel, iş için geldikleri tatil beldesinde eğlenmeyi de ihmal etmedi. Kerem Bürsin kendi iş görüşmelerini yaparken, Hande Erçel ablası Gamze Erçel ile bir dergi çekimine katıldı. Birlikte ringo denilen şişme botta poz verdiler. Eğlenceli anlar geçiren abla-kardeş güzellikleriyle herkesin dikkatini çekti. Gözler Kerem Bürsin’i arasa da yakışıklı oyuncu gün boyu ortaya çıkmadı.