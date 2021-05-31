Magazin Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel güzellikleriyle dikkat çekti

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel güzellikleriyle dikkat çekti

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Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel güzellikleriyle dikkat çekti

İş için Bodrum'da olan Hande Erçel doyasıya eğlendi. Ablası Gamze Erçel'le dergi çekimine katılan Hande Erçel'in yanında Kerem Bürsin yoktu. İki kardeş güzellikleriyle dikkat çekti. Ali KESER / POSTA

31 Mayıs 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Yeni bir aşka yelken açtıkları birlikte gittikleri Maldivler tatilinde ortaya çıkan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, hafta sonu Bodrum’daydı. Hande Erçel, iş için geldikleri tatil beldesinde eğlenmeyi de ihmal etmedi. Kerem Bürsin kendi iş görüşmelerini yaparken, Hande Erçel ablası Gamze Erçel ile bir dergi çekimine katıldı. Birlikte ringo denilen şişme botta poz verdiler. Eğlenceli anlar geçiren abla-kardeş güzellikleriyle herkesin dikkatini çekti. Gözler Kerem Bürsin’i arasa da yakışıklı oyuncu gün boyu ortaya çıkmadı.

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