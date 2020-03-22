Hande Erçel’in geçtiğimiz günlerde çektirdiği bir fotoğrafta parmağındaki alyans dikkat çekti. Alyans, Ocak 2019’da kaybettiği annesi Aylin Erçel’e aitti. Hande Erçel annesinin alyansını parmağından hiç çıkarmıyor. Burak Kut da 1993’te kaybettiği babasının alyansını tam 27 yıldır takıyor. “Bu yüzük uğurum, artık bir parçam” diyor.

Müge Dağıstanlı/ POSTA



