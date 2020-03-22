Hande Erçel ve Burak Kut'un alyansının sırrı
Hande Erçel'in parmağında bir, Burak Kut'un parmağında ise iki alyans var. Peki bu alyansların sırrı ne? İşte cevabı...
22 Mart 2020, Pazar 10:12 Son Güncelleme:
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Hande Erçel’in geçtiğimiz günlerde çektirdiği bir fotoğrafta parmağındaki alyans dikkat çekti. Alyans, Ocak 2019’da kaybettiği annesi Aylin Erçel’e aitti. Hande Erçel annesinin alyansını parmağından hiç çıkarmıyor. Burak Kut da 1993’te kaybettiği babasının alyansını tam 27 yıldır takıyor. “Bu yüzük uğurum, artık bir parçam” diyor.
Müge Dağıstanlı/ POSTA